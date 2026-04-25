Un violento choque entre una unidad del transporte público y un volquete dejó al menos cuatro heridos en la autopista Arequipa-La Joya, a la altura de la asociación Horeb, en el distrito de Cerro Colorado. El incidente se produjo en la tarde de este sábado.

Según información preliminar, el bus de placa A2U-777 registra el logo del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y habría colisionado contra la unidad pesada.

Debido al impacto, ambos conductores resultaron heridos y otras dos personas, quienes fueron trasladadas a la clínica más cercana.

Tras el accidente de tránsito, el volquete fue retirado del lugar para las diligencias correspondientes. Minutos después, el bus también fue removido.