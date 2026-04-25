En la provincia de Camaná, especialistas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) confirmaron el hallazgo de una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) muerta frente a la caleta El Castillo, en el distrito de Quilca.

El ejemplar, un macho subadulto de aproximadamente 7.6 metros, fue encontrado este viernes a pocos metros de la orilla y en avanzado estado de descomposición.

Según la entidad, el cetáceo presentaba la aleta caudal amarrada con un cabo de polietileno verde (de aproximadamente 12 a 14 mm de diámetro), lo que sugiere que habría sido remolcado previamente desde otra localización.

Debido a que el cuerpo permaneció en el mar por varias horas, aún no ha sido posible determinar con precisión las causas de la muerte. Sin embargo, el IMARPE mantiene el monitoreo constante ante un eventual varamiento en la playa, lo que permitiría realizar una evaluación más compleja del ejemplar.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la población a no acercarse ni manipular el animal, ya que podría representar un riesgo sanitario para la presencia de patógenos. Además, pidieron reportar cualquier avistamiento similar.