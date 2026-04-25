El Gobierno Regional de Arequipa aún no culmina de instalar 2 puentes modulares en Castilla. Hace más de 2 meses la infraestructura para Choco y Chachas llegó a su destino; sin embargo, debido al factor climático, su instalación no termina, así lo aseguró el gerente regional de Transportes y Comunicaciones, José Aquise, quien indicó que en el caso Choco el avance está en el 95 %.

En el caso de Chachas, se incrementó en 50 mil soles el presupuesto, haciendo un total de 1.4 millones de soles su ejecución; en el caso de Choco, el presupuesto es de 3.5 millones de soles por obras civiles más complejas.

Sobre el puente modular de Yanahuara, explicó que un poste y cables de Seal interfieren con uno de los pasos peatonales de la estructura, por lo que deben reubicarse; además, está pendiente el trabajo de acondicionamiento en el cauce.

PENDIENTE

Un puente modular para la provincia de La Unión está pendiente de contratación y evaluación de la ficha.