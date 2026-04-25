El Arzobispado de Arequipa anunció el inicio de las actividades por la festividad de la Virgen de Chapi, que se desarrollarán desde el miércoles 29 de abril hasta el domingo 3 de mayo en el santuario ubicado en el distrito de Polobaya. Se espera la llegada masiva de peregrinos que participarán en procesiones y misas programadas durante varios días.

Según la programación oficial, las celebraciones incluyen el traslado de la imagen, rezos del Santo Rosario y múltiples eucaristías desde el primer día. La jornada central será el 1 de mayo, con la misa principal presidida por el arzobispo Javier Del Río Alba, además de la tradicional procesión y actividades religiosas que congregan a miles de fieles.

SEGURIDAD

En paralelo, la Policía Nacional implementará el denominado “Plan Chapi”, con el despliegue de más de dos mil efectivos durante toda la festividad. El jefe de la Región Policial de Arequipa, Antonio de la Madrid Aliaga, informó que el contingente incluirá unidades especializadas, apoyo aéreo con helicóptero y vigilancia con drones para reforzar la seguridad.

“El plan ha sido coordinado con diversas autoridades para garantizar la seguridad de todos los peregrinos”, señaló el general, y precisó que el operativo iniciará el 28 de abril con la instalación de carpas de orientación y control a lo largo de la ruta hacia el santuario. También recomendó a los asistentes utilizar las vías autorizadas para evitar riesgos.

No obstante, el alcalde de Polobaya, Wenceslao Cabana Vilca, advirtió limitaciones ante la festividad, indicando que dos patrulleros con los que cuenta la municipalidad se encuentran inoperativos desde hace tiempo, lo que obliga al personal de serenazgo a realizar labores de vigilancia a pie o con unidades prestadas.