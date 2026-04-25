El comercio informal continúa siendo un problema persistente en los alrededores del mercado San Camilo; pese a los operativos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), no se logra erradicar completamente a los vendedores ambulantes, así lo reconoció el jefe del Departamento de la Policía Municipal, José Bustinza.

El funcionario explicó que las acciones de fiscalización se realizan en distintos puntos del Cercado, incluyendo calles como Piérola, Perú, Alto de la Luna y la plazoleta San Camilo. “Constantemente hacemos operativos, se hacen decomisos”, afirmó Bustinza, al tiempo de indicar que la labor responde a denuncias de comerciantes formales afectados por la competencia desleal.

Asimismo, detalló que la Policía Municipal actúa bajo protocolos establecidos, que incluyen exhortación, persuasión y decomiso de mercadería en caso de incumplimiento. “Jamás se va directamente contra la persona, se actúa sobre la mercadería”, precisó, tras señalar que muchas intervenciones derivan en conflictos por la resistencia de los ambulantes.

RECLAMO

No obstante, desde el interior del mercado San Camilo, los comerciantes formales cuestionan la efectividad de estas acciones. El secretario de la asociación de trabajadores, Cosme Casos Vilca, aseguró que la presencia de ambulantes sigue siendo la misma. “Sigue igual. Yo invito a que se den una vuelta y vean cómo están las calles, llenas de ambulantes”, declaró.

El dirigente también advirtió que esta situación afecta la imagen del mercado y reduce las ventas. “La gente viene, toma fotos y ve que están vendiendo en el suelo; eso nos hace quedar mal”, señaló, al referirse a la venta informal de productos en la vía pública, incluso en zonas consideradas patrimonio del centro histórico.