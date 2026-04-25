Dos cajas de libros sobre familia, formación de la personalidad, biografías, lectura infantil y biblias donó la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, durante su visita al establecimiento penitenciario de mujeres de Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya.

La magistrada recorrió las aulas del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), que cuenta con niveles de inicial; primaria; primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria avanzado.

También se presentaron en los talleres de los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO).

DISTINCIÓN UCSM

En horas de la noche, Luz Pacheco fue incorporada como profesora honoraria de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), reconocimiento otorgado por su destacada trayectoria en Derecho Laboral y Constitucional, desde la presidencia del Tribunal Constitucional.

Pacheco Zerga agradeció la distinción y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y la educación universitaria.