Un helicóptero de la Policía Nacional aterrizó la mañana de este lunes en plena Plaza de Armas de Arequipa, frente a la Basílica Catedral, causando sorpresa entre decenas de personas que se encontraban en el lugar.

La aeronave de Lima sobrevoló previamente el cielo arequipeño y descendió minutos antes del mediodía, mientras curiosos observaban la inusual maniobra. Durante el aterrizaje, un efectivo policial guió al piloto para evitar que las aspas impactaran con los árboles ubicados en la plaza.

Helicóptero policial aterriza en la Plaza de Armas de Arequipa y genera sorpresa

El hecho generó sorpresas entre los ciudadanos, quienes criticaron la aparente falta de coordinación previa para garantizar la seguridad en una zona altamente concurrida y evitar posibles riesgos.

Desde el Arzobispado de Arequipa se informó que la presencia del helicóptero forma parte de las pruebas del plan de contingencia por las festividades del 1 de mayo, en honor a la Virgen de Chapi, que se celebra en su santuario ubicado en el distrito de Polobaya.

Helicóptero policial aterriza en la Plaza de Armas de Arequipa y genera sorpresa

Según detallaron, la aeronave será utilizada para atender posibles emergencias durante la festividad, como accidentes de tránsito o reportes de personas desaparecidas, debido a la gran afluencia de peregrinos.

Asimismo, se descartó que la imagen de la Virgen de Chapi sobrevuele la ciudad, como ocurrió durante la pandemia de la COVID-19, precisando que las acciones actuales responden únicamente a labores de prevención y seguridad.