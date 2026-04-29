En previsión de la multitudinaria peregrinación por la festividad de la Virgen de Chapi este 1 de mayo, el Gobierno Regional de Arequipa declaró alerta amarilla en los establecimientos de salud, activando un despliegue sanitario para garantizar la atención de miles de fieles.

La medida se establece en los centros de salud de los distritos de Characato, Mollebaya, Yarabamba, Polobaya, Miraflores y Cayma, así como en los hospitales Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche. La alerta rige desde las 8:00 horas de este 29 de abril hasta las 8:00 horas del 3 de mayo.

El objetivo es asegurar el sistema de referencias y contrarreferencias, mediante la operatividad permanente de ambulancias y el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos médicos.

ATENCIÓN MÉDICA

Por otro lado, la Gerencia Regional de Salud (GERESA) dispuso cuatro Puestos Médicos de Atención ubicados en el Santuario de la Virgen de Chapi, distrito de Polobaya (sector 07 toldos y explanada del santuario), uno en Chapi Chico (Miraflores) y otro en Charcani (Cayma).

Asimismo, 100 brigadistas de salud y de Intervención Inicial en Emergencias y Desastres, entre médicos, enfermeras, técnicos y personal asistencial, serán movilizados en estos cuatro puntos.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con el Arzobispado de Arequipa y otras instituciones.