El Centro Poblado El Arenal, en el distrito de Deán Valdivia, vivirá desde este 30 de abril una de sus festividades religiosas más esperadas: la celebración en honor a la Virgen de Chapi, que se extenderá hasta el 2 de mayo y congregará a numerosos fieles de la provincia de Islay y otras localidades.

El programa iniciará con una serenata la noche del 30 de abril, que incluirá la quema de castillos y fuegos artificiales organizados por los devotos, además de presentaciones de artistas como el imitador de Lucho Barrios y la agrupación de Somos Mollendo en el marco festivo a la víspera. Para el 1 de mayo, considerado el día central, se programaron misas y la tradicional procesión de la imagen, actos que concentran la mayor participación de creyentes. Las actividades culminarán el 2 de mayo con una misa de bendición.

Previo a las celebraciones, los pobladores realizan labores de limpieza y mantenimiento del templo, como parte de los preparativos para recibir a los visitantes. Víctor González, presidente del Comité de Fiesta 2026, indicó en Canal 6 Mollendo que esta tradición no solo fortalece la fe, sino también la identidad de la comunidad, por lo que invitó a la población a sumarse a las actividades.

FIESTA DE CRUCES

Por otro lado, desde la parroquia San Martín de Porres se informó que el domingo 3 de mayo se llevará a cabo una misa especial a las 11:00 horas en honor a la Santísima Cruz en la misma Cruz del Fierro, tras una peregrinación hasta la cumbre, recorrido que simboliza el sacrificio y la devoción de Jesús.

La festividad de la Virgen de Chapi y Fiesta de Cruces son las más representativas del sur del país y se espera que, una vez más, reúna a cientos de devotos en un ambiente marcado por la fe, la tradición y la cultura popular.