JNE reduce de 90 a 30 días la suspensión de la regidora de Sachaca detenida por manejar en estado de ebriedad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la sanción contra la regidora de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Lania Ninoska Miranda Reinoso, por incurrir en una falta grave tras ser intervenida conduciendo en presunto estado de ebriedad. Sin embargo, el organismo electoral decidió reducir el periodo de suspensión de 90 a 30 días.

Según la Resolución N° 0640-2026-JNE publicada en el diario oficial El Peruano, de este jueves 30 de abril, el máximo ente electoral determinó que la conducta de la legisladora constituye una infracción al reglamento interno del concejo municipal, al tratarse de un acto que atenta contra el orden público y las buenas costumbres.

En ese sentido, confirmó el Acuerdo de Concejo Municipal N° 048-2025-MDS, del 8 de agosto de 2025, que declaró infundado el recurso de reconsideración en contra del Acuerdo de Concejo Municipal N° 042-2025-MDS, de fecha 3 de julio de 2025, en el extremo de la comisión de la falta grave por parte de la regidora por la causal contemplada en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

El caso se remonta al 5 de mayo de 2025, cuando —según el parte policial— Miranda presentaba signos visibles de ebriedad, motivo por el cual se le practicó un dosaje etílico cualitativo que arrojó resultado positivo. La intervención motivó la conformación de una comisión investigadora integrada por los regidores Giovanna Núñez (presidenta), Minton Chambi y Luiska Abarca, quienes semanas después, en el informe final, recomendaron sancionar a Miranda, lo cual fue respaldado por los concejales.

En primera instancia, el concejo municipal acordó suspenderla por 90 días. No obstante, el JNE consideró que dicho plazo excedía el máximo permitido por ley, por lo que lo redujo a 30 días, en aplicación de criterios de proporcionalidad.

REGIDORA PROVISIONAL

Ante ello, el organismo dispuso dejar sin efecto temporalmente su credencial y convocar a la ciudadana Laura Lizbeth Flores Aragón (candidata no proclamada de la organización política Movimiento Regional Arequipa Avancemos) para que asuma, de manera provisional, el cargo de regidora del Concejo Distrital de Sachaca, por el periodo de suspensión de Lania Miranda Reinoso, para lo cual se le debe otorgar la respectiva credencial que la faculta como tal.