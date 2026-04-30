Un video difundido en redes sociales muestra al personal de Serenazgo del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, ordenando a dos jóvenes a ingresar a un canal de riego durante la noche.

Las imágenes, publicadas por el medio local Camaná GO, muestran a los serenos ordenando a los intervenidos que se introduzcan completamente en el agua. “Métete, métete, abajo, abajo”, se escucha decir a uno de los agentes mientras los jóvenes permanecen junto al canal.

Serenos obligan a hombres a “bañarse” en canal de riego en Secocha, Camaná

En el video también aparece un hombre vestido con una polera que tendría distintivos de la municipalidad, aunque sin uniforme oficial, quien empuja a uno de los jóvenes hacia el canal. El intervenido cae al agua y se deja llevar por la corriente sin oponer resistencia.

El segundo joven, por su parte, se introduce al canal aparentemente por decisión propia, luego de la presión ejercida por los agentes. Tras el hecho, los serenos les ordenan retirarse del lugar.

De acuerdo con la publicación, el incidente habría ocurrido en Secocha, alrededor de las 10:00 de la noche del miércoles 29 de abril, según se indica, los jóvenes habrían sido intervenidos bajo la sospecha de que merodeaban viviendas con presuntas intenciones delictivas.