Javier Navías Falcón, emprendedor dedicado al turismo de aventura y vuelos en parapente, denunció que personas desconocidas atentaron contra la pista de despegue que administra en el mirador de Huaytanga, distrito de Chupuro, ocasionando daños materiales y afectando la actividad turística de la zona.

Según relató, al llegar el último domingo para realizar sus actividades encontraron la zona completamente vandalizada. Los responsables destruyeron letreros turísticos, incendiaron una choza destinada al descanso de visitantes e intentaron quemar parte de la infraestructura de la pista de despegue implementada con grass sintético.

Navías indicó que no es la primera vez que sufren este tipo de ataques, ya que anteriormente fueron víctimas del robo del grass sintético instalado en el lugar. Tras el nuevo atentado, presentó la denuncia ante la Policía Nacional, que recomendó reforzar la seguridad con la instalación de cámaras de vigilancia.

Pese a las pérdidas, valorizadas en aproximadamente S/ 2 mil, el emprendedor aseguró que continuará impulsando el proyecto turístico y mejorando la infraestructura para seguir promoviendo el turismo de aventura en la región. Asimismo, pidió que se identifique a los responsables para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.