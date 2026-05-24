El cuerpo calcinado de un joven taxista reportado como desaparecido fue hallado la mañana de ayer en una acequia del sector Cinco Esquinas, en el distrito de Quilmaná. La víctima fue identificada como Gilmar Tito Carhuaricra Vicente, de 24 años, quien había desaparecido mientras realizaba servicio de taxi en la provincia de Cañete.

Hallado sin vida

Según la información policial y el testimonio de sus familiares, el joven fue visto por última vez el pasado 20 de mayo, cuando trabajaba a bordo de su vehículo Hyundai i10 color gris, de placa F6V-322, en el distrito de Imperial.

Tras varios días de intensa búsqueda y pedidos de ayuda difundidos en medios locales y nacionales, el vehículo fue hallado el 21 de mayo abandonado entre esteras en una zona de Quilmaná. De acuerdo con la familia, dentro de la unidad se encontraron el celular del joven, su billetera, dinero en efectivo y otras pertenencias de valor, lo que descartaría, en una primera hipótesis, que se haya tratado de un robo.

Sin embargo, la mañana siguiente, el 22 de mayo, vecinos alertaron sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el interior de una acequia del sector Cinco Esquinas. Hasta el lugar llegaron familiares de la víctima, personal de Serenazgo de Quilmaná y agentes de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, quienes confirmaron que se trataba del joven taxista desaparecido. Su cuerpo estaba calcinado.

La familia exigió que el caso sea investigado a profundidad y que los responsables sean identificados y sancionados. Durante los días de búsqueda, los parientes denunciaron además haber recibido falsas llamadas en las que desconocidos exigían dinero a cambio de supuesta información sobre el paradero del joven.

Gilmar Tito Carhuaricra Vicente deja en la orfandad a una menor de dos años. Sus allegados señalaron que no tenía problemas personales conocidos y que se dedicaba únicamente a trabajar como taxista en la zona de Cañete.

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