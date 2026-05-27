Un trágico accidente de tránsito se registró en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 246, antes de llegar al asentamiento humano Santa Cruz, en el distrito de Paracas (Pisco), donde un automóvil Mazda de color azul y una camioneta protagonizaron un violento choque que dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos. El impacto fue de tal magnitud que el conductor del vehículo menor quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad.

Fatalidad en la carretera

La víctima mortal fue identificada como Freddy Santiago Rojas Sandoval, quien conducía el automóvil Mazda involucrado en el accidente. En un primer momento, las autoridades informaron que se desconocía la identidad del fallecido, debido a que la documentación hallada dentro del vehículo pertenecía presuntamente a otro propietario, identificado como Johan Sandoval Santiago. Sin embargo, posteriormente se confirmó que Rojas Sandoval era quien manejaba la unidad al momento del fatal accidente.

Hasta el lugar llegaron efectivos del serenazgo distrital, miembros de la compañía de bomberos y personal policial, quienes realizaron labores de auxilio y evacuaron a los heridos hacia el hospital más cercano. Asimismo, se esperaba la presencia del representante del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes en la escena del accidente.

Transportistas y conductores que circulan constantemente por esta vía señalaron que la zona donde ocurrió el accidente presenta escasa iluminación y deficiente señalización, factores que, según indicaron, podrían contribuir a la ocurrencia de este tipo de hechos. Algunos manifestaron que muchos choferes se confían al transitar por el lugar durante la noche, aumentando el riesgo de accidentes de tránsito en este tramo de la carretera.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas exactas del choque y establecer las responsabilidades correspondientes. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis mientras continúan las pericias técnicas en el lugar de los hechos.

Cabe señalar que, el reciente fatídico hechos, eleva 50 las muertes violentas pro accidentes de transito en la región Ica, en lo que va del año 2026, según el Sinadef del Minsa.

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