En un duro golpe al narcotráfico, efectivos policiales de la Dirandro y la Fiscalía de Piura incautaron 1.5 toneladas de droga, cuyo cargamento que ingresó desde Ecuador a nuestro país, iba camuflado en vigas metálicas.

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La intervención denominada “Operación Trilogía”, fue efectuada tras una labor de inteligencia a través de la Policía y la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Piura, en coordinación con la Policía de Ecuador.

Dicha acción permitió detectar el ingreso y almacenamiento de las vigas en una cochera ubicada en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, en Tumbes, el cual funcionaba como centro de acopio de una organización internacional.

Tras verificar las 32 estructuras metálicas en presencia de las autoridades participantes en la sede de Aduanas, pudieron hallar un total de 1,957 paquetes de cannabis sativa (marihuana) tipo “creepy”, con un peso de una tonelada con 579 kilogramos.

Se conoció que la droga incautada tiene un valor de aproximadamente más de 3 millones de dólares en el mercado ilícito peruano.

Posteriormente, el cargamento fue agrupado, lacrado y puesto bajo custodia para su traslado al Laboratorio Central de Criminalística de la ciudad de Lima.

Dicha investigación se enmarca en una investigación realizada por la Policía y Fiscalía de la ciudad de Piura contra integrantes de una organización internacional de narcotraficantes que habría acondicionado la droga en dichas estructuras para tratar que pasar desapercibidas.

Según información policial, la droga había llegado del vecino país de Ecuador a territorio peruano (Tumbes) e iba a ser trasladada a otro lugar del país, pero gracias a la labor de inteligencia pudieron incautar el cargamento de estupefacientes.

Ante esto, la Fiscalía y Policía informaron que realizan las investigaciones para identificar a los responsables, determinar el destino del cargamento y establecer las responsabilidades penales correspondientes.