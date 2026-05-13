Por cinco meses de prisión preventiva será internado en el penal de Piura, el suboficial de la PNP, Javier Gerardo Ríos Aguilar, quien conducía la camioneta de la comisaría de Veintiséis de Octubre y embistió un vehículo causando la muerte de un padre de familia y dejando heridos a su esposa y a sus tres menores hijos.

La jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Piura, Milagros La Torre, ordenó el internamiento del efectivo policial en el penal de varones ex Río Seco, mientras continúan las investigaciones por la muerte de Giordi Lizana Jiménez (32), empresario paiteño, quien falleció la semana pasada, en la carretera Piura–Paita, a la altura de la empresa Pacasmayo, cuando un patrullero de la comisaría de Veintiséis de Octubre impactó violentamente contra un automóvil estacionado. Además, se amplió la investigación contra otros policías que presuntamente habrían manipulado la escena del accidente para favorecer a su colega. Hasta el momento, tres efectivos de la Comisaría de Veintiséis de Octubre vienen siendo investigados por un posible encubrimiento, por lo que también podrían recibir sanciones administrativas y penales.

De otro lado, el suboficial de la PNP que labora en la comisaría de Piura, Jorge Luis Sebastián Escobar Yamunaque, fue denunciado por una familia por haber, presuntamente, matado de un balazo a un perrito, llamado “Mechoso”, en la urbanización Los Ingenieros.

Su dueña informó que el lunes a las 2:30 a.m. fue alertada por vecinos sobre el hallazgo de un perro cerca de su vivienda que murió producto de un disparo, al parecer, una escopeta. “Pensé que había atacado a alguien, pero los vecinos nos indican que Mechoso había estado jugando. Mechoso se ha orinado en la puerta de este señor y en las cámaras se ve a este señor saliendo a limpiar y subir con una funda, con un arma hacia la azotea. En la cámara se le ve a Mechoso jugando con los vecinos y posteriormente fue acribillado y murió al instante”, dijo la dueña.

El padre de la dueña de “Mechoso” denunció en la comisaría y como estaba dentro de las horas de la flagrancia, llegaron a su domicilio con efectivos, pero el sujeto está no habido. “Mechoso ha sido el soporte emocional de mi hija durante cuatro años. No se ha matado a un animal, mascota, sino a un miembro de una familia”, manifestó.