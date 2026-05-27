Un adulto mayor quedó gravemente herido luego de ser embestido por un bus de transporte público en la intersección de la avenida Próceres de la Independencia con el jirón Roma, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El herido fue evacuado por una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) hacia la Clínica San Juan Bautista, donde continúa internado con pronóstico reservado.

Por su parte, el chofer del vehículo de transporte público fue trasladado a la Comisaría PNP Bayóvar, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y establecer responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado confirmar la identidad del adulto mayor herido en el accidente.