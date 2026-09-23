Luis Llanos, candidato de Progresemos a la Alcaldía de Lima, protagonizó un momento particular durante el debate de postulantes realizado el martes 22 de septiembre.

Antes de desarrollar sus propuestas, el aspirante habló sobre una dificultad personal y luego hizo una afirmación sobre su apariencia.

“Bueno, tengo un poco de desventaja por caminar, pero creo que tengo un poquito más de ventaja porque creo que soy el más guapo de todos los candidatos. En fin...”, comentó Llanos durante su intervención.

Luego, el candidato centró su participación en la seguridad ciudadana y recordó el atentado que sufrió, señalando que recibió tres disparos y que una bala atravesó su cuello. A partir de esa experiencia, cuestionó las propuestas de sus adversarios y planteó medidas orientadas a prevenir los delitos antes de que ocurran.