El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Chincha, obtuvo 09 meses de prisión preventiva contra Luis Carlos Anton Castillo de 28 años de edad, investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por alevosía en grado consumado, en agravio de dos personas, y por el presunto delito de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, registrado en un billar nocturno de Chincha.

Doble homicidio

El Fiscal Adjunto Provincial Alejandro Santiago Almeida Donaire, a cargo de la investigación, fundamentó el requerimiento tras obtener previamente la detención preliminar del imputado, medida que permitió recabar los graves y fundados elementos de convicción que vinculan directamente al investigado con el violento atentado.

De acuerdo con la investigación fiscal, la noche del pasado 29 de junio de 2026, al menos dos sujetos armados irrumpieron violentamente en el segundo piso del billar “Chalaquin”, ubicado en el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego a quemarropa contra cinco personas que jugaban póker y que se encontraban en absoluto estado de indefensión.

El atentado cobró la vida de dos personas identificadas como Cristian Quispe Martínez y Antonio Emerson Magallanes Tasayco de 25 y 30 años respectivamente, además 3 víctimas sobrevivieron milagrosamente, aunque resultaron con heridas de gravedad. Antes de emprender la fuga con rumbo desconocido, los delincuentes dispararon contra un vehículo estacionado en el exterior del local.

Cabe destacar que Anton Castillo es el segundo implicado en recibir esta medida coercitiva por el mismo caso, sumándose a José Jhonatal de la Cruz Magallanes, quien ya cumple prisión preventiva como presunto coautor del doble homicidio.

El Ministerio Público, señaló que en un trabajo articulado con la Policía Nacional del Perú (PNP), continúa con el desarrollo de las diligencias para identificar e individualizar al resto de los integrantes de esta banda criminal.

EL DATO: En la calle 28 de julio, en Chincha Alta, fue detenido Luis Carlos Antón (28) (a) “Patrón” o “Pato”, quien tenía orden de captura.

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