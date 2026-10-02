Varios equipos arequipeños ya aseguraron su pase a la Etapa Nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDP) 2026, tras coronarse campeones en la fase macrorregional que se juega en Moquegua.

En vóley damas, el colegio Nuestra Señora de la Asunción se llevó el título en la categoría C, luego de derrotar por 2-0 a Miguel Grau de Moquegua con parciales de 25-9 y 25-8. Por su parte, el Colegio Mayor Mendel se impuso en la categoría B, tras vencer 2-1 a Jorge Chávez de Tacna con parciales de 23-25, 25-16 y 16-14.

En fútbol damas , Talent School fue campeón en la categoría C, pues en su segundo partido golearon por 3-0 al Colegio Simón Bolívar de Moquegua con goles de Lia Chambi y un doblete de Ñiurca Pumaccahua. Además, el colegio Almirante Grau de El Pedregal hizo lo propio en la categoría B, pues el conjunto arequipeño goleó 7-0 al Colegio Modesto Basadre de Tacna.

Talent School, campeonas en fútbol damas Categoría C, en la etapa macrorregional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos. Foto: Talent School.

Así también, Santa Rosa de Lima (Paucarpata) se proclamó bicampeón en futsal damas categoría B.

Asimismo, La Salle ganó en handball varones categoría B. El conjunto mistiano derrotó 37-14 al Colegio Américo Garibaldi de Moquegua y lograron su segundo triunfo consecutivo.

Con estos títulos, los equipos arequipeños se impusieron en sus respectivos partidos y consiguieron su boleto a la Etapa Nacional, la cual se desarrollará en Lima.