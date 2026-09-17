La expectativa por el primer concierto de The Jacksons en Lima continúa creciendo. Por ello, la etapa de preventa de entradas se extiende hasta el lunes 21 de setiembre, brindando a los seguidores de la legendaria agrupación una nueva oportunidad para asegurar sus entradas a precio especial a través de Teleticket.

La cita con The Jacksons será el martes 15 de diciembre de 2026 en Costa 21, San Miguel, en un espectáculo presentado por Sound Music Entertainment, donde el público peruano podrá disfrutar en vivo de Jackie Jackson y Marlon Jackson, integrantes originales de una agrupación cuya historia comenzó a finales de los años 60 como The Jackson 5.

Con una trayectoria que forma parte de la historia de la música popular, The Jacksons llegan a Lima para reencontrarse con varias generaciones de seguidores y celebrar un repertorio que incluye clásicos como “ABC”, “I Want You Back”, “I’ll Be There”, “The Love You Save” y “Can You Feel It”.

La llegada de The Jacksons representa además la oportunidad de volver a escuchar en vivo las canciones que marcaron los primeros años de la carrera de Michael Jackson, quien junto a sus hermanos alcanzó fama mundial como integrante de The Jackson 5 antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la música.