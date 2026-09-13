A falta de tres semanas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales – ODPE Chincha comenzó con la entrega de las credenciales a los ciudadanos que cumplirán con la labor de miembros de mesa. La distribución será mediante tres mecanismos para acelerar el proceso y dar facilidad a los hombres y mujeres seleccionados para el 4 de octubre próximo.

Credenciales entregadas

La ODPE con circunscripción en las provincias de Chincha y Pisco tiene a su cargo la entrega de 9558 credenciales para los peruanos designados como miembros de mesa, entre titulares y suplementes. El reparto se realiza casa por casa y aquellas personas que no son encontradas pueden recoger dicho documento en una de las 27 oficinas distritales y centros poblados. También podrán realizar la descarga en la web de la ONPE.

Edgar Mosqueria Cueva, jefe la ODPE Chincha, indicó que la entrega de credenciales continuará de acuerdo con el cronograma electoral establecido. Asimismo, exhortó a los miembros de mesa a asumir con responsabilidad este deber cívico. Agregó que dicho cargo en irrenunciable, salvo excepciones establecidas por la normativa electoral. Cabe indicar que este 20 y 27 de setiembre se realizarán las capacitaciones para estas más de 9550 ciudadanos.

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