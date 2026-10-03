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Quince internos que trabajan en el taller de panadería del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, a través de la empresa Curitanta, elaboran turrones tradicionales bajo supervisión técnica y con una receta estandarizada que busca combinar valor nutricional, calidad y tradición.

La iniciativa forma parte de la política de Cárceles Productivas promovida por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que busca fortalecer las capacidades laborales de las personas privadas de libertad y contribuir a su proceso de reinserción social.

Los palitos de los turrones se preparan a base de harina fortificada, anís tostado, ajonjolí, jugo de naranja, margarina y huevo fresco. La miel, en tanto, incorpora miel de caña y de yacón, además de jugos de naranja y mandarina, manzana, plátano, piña y membrillo.

PRECIOS ACCESIBLES

El producto ya se encuentra disponible para el público a precios accesibles: el kilo cuesta S/ 20, la presentación de medio kilo S/ 10 y el cuarto de kilo S/ 5. Los interesados pueden realizar sus pedidos al 916 040 609, número de contacto de Byby Jara Rodríguez, representante legal de la empresa Curitanta.

El director de la Oficina Regional, Wilberth Carrasco Cavero, destacó el impacto de esta iniciativa y señaló que los 15 internos no solo adquieren conocimientos en un oficio con posibilidades de generar ingresos, sino que también fortalecen su responsabilidad y contribuyen al sustento de sus familias.

“Los 15 internos no solo están aprendiendo un oficio altamente rentable de la mano de ingenieros calificados, sino que recuperan la dignidad y la responsabilidad al convertirse en el sustento económico de sus hogares”, afirmó.

Para garantizar la calidad de los productos, los internos reciben capacitación y asistencia técnica de Percy Gonzales Gamarra, de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Huánuco, y de Erika Calixto Ramírez, representante sectorial del Ministerio de la Producción.

La actividad es coordinada por la jefatura del Área de Trabajo y Comercialización. Ambos profesionales supervisan directamente las distintas etapas del proceso productivo, desde el amasado y horneado hasta el empaquetado, con especial atención al control de calidad y la inocuidad alimentaria.

Desde el INPE se destaca que el trabajo y las alianzas estratégicas con entidades públicas constituyen herramientas para fortalecer los procesos de capacitación y resocialización de las personas privadas de libertad.