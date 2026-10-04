La Policía Nacional desarticuló en Satipo a la presunta banda criminal denominada “Los Macacos de Natalio”, investigada por su presunta participación en diversos robos registrados entre el 2 y 3 de octubre. La intervención estuvo a cargo de agentes de la SEINCRI de la Comisaría PNP Satipo, tras acciones de inteligencia y seguimiento.

Durante la madrugada del 4 de octubre, los policías intervinieron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta por el barrio Natalio Sánchez, sector Las Lomas. Al advertir la presencia policial, intentaron escapar, pero fueron reducidos y trasladados a la dependencia policial.

Los intervenidos fueron identificados como Frank Antony Laura Ruiz (19) y Eduardo Agustín Llanco Quiroz (18), además de un adolescente de 16 años, cuya identidad se mantiene en reserva. Según las diligencias preliminares, los tres estarían vinculados a robos de celulares, dinero, tarjetas, documentos y vehículos menores, utilizando presuntamente un arma de fuego para intimidar a sus víctimas.

En las diligencias se incautó un arma de fabricación hechiza, una cacerina desabastecida y cinco celulares, entre ellos equipos Samsung y Redmi. También se hallaron S/320, US$2 y 10 mil pesos colombianos, además de tarjetas bancarias, documentos y otros efectos de terceros.

La Policía ubicó además dos motocicletas y una motocar azul de placa 5228-VW, que habría sido utilizada como vehículo de apoyo o “campana”. Una de las motos, una Jialing Urban 110S blanca y sin placa, había sido reportada como hurtada en Mazamari. Los investigados y los bienes incautados quedaron a disposición de las autoridades para continuar las diligencias conforme a ley.