“Los amigos de junto al mar” es la primera novela de Nando Vaccaro Talledo, que nos presenta con hechos cotidianos sucedidos durante la adolescencia, cuando el enamoramiento, el primer beso, está muy cerca de hacernos sentir el mar de emociones que trae recibirlo por vez primera.

La historia se convierte en un territorio de recuerdos, amistades, primeros amores, descubrimientos y despedidas. Y tal como lo dice Lengash Produciones en su presentación, “parece que Nando Vaccaro estuvo buscando ese tiempo perdido y al final lo ha recuperado para nosotros”.

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LA NOVELA

La intención de Nando Vaccaro es seguir articulando tres caminos —educación, literatura y promoción de la lectura y la escritura— en nuevos proyectos que puedan tener un impacto tanto cultural como educativo.

“La novela está ambientada en una época anterior a la omnipresencia de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, un grupo de jóvenes enfrenta las emociones y decisiones que acompañan el tránsito hacia la adultez en la ciudad de Lima” , dijo Vaccaro Talledo.

Además, explicó que “ la amistad, el amor, la búsqueda de una vocación, la separación de los seres queridos y la migración atraviesan una historia que mira el pasado no solo con nostalgia, sino también con la pregunta de cuánto de aquellos adolescentes permanece en quienes somos hoy ”.

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LITERATO

El escritor es además docente y comunicador, ha participado en antologías de cuentos y poesía y desarrolla una labor de difusión cultural y literaria a través de su blog “La palabra brota”, donde publica artículos, reseñas y reflexiones sobre literatura, educación y sociedad.

Actualmente cursa un doctorado en Educación en la Universidad Nacional de Piura, y uno de sus principales proyectos es continuar profundizando en investigación y en propuestas que puedan aportar a la práctica educativa.

“ En lo literario, estoy trabajando en mi segunda novela y continúo escribiendo artículos y ensayos para mi blog, además realizó colaboraciones para espacios como ¡ Ribeyro vive !, Tinta Club del Libro, entre otros ”, dijo.

Entre sus proyectas también realiza “El cuaderno de mis memorias”, dirigido a adultos mayores, buscando recuperar en ellos sus recuerdos y experiencias a través de la escritura.