Grupo 5 continúa cosechando reconocimientos en su trayectoria musical. Esta vez, la agrupación peruana obtuvo por primera vez un premio en los Premios Heat, donde se impuso en la categoría de Mejor Artista Tropical.

Christian, Andy y Elmer Yaipén recibieron el galardón durante la ceremonia realizada en Puerto Vallarta, México, ante la presencia de artistas y representantes de la industria discográfica. Los integrantes del conjunto chiclayano se mostraron emocionados por este reconocimiento, que dedicaron a su fundador, Elmer Yaipén.

La agrupación, que actualmente promociona su tema ‘El Secreto’, compitió en esta categoría con reconocidos artistas internacionales como Romeo Santos, Carlos Vives, Los Ángeles Azules, Olga Tañón y Prince Royce.

Al recibir el premio junto a sus hermanos, Christian Yaipén expresó su emoción y recordó los 53 años de trayectoria de la agrupación, que actualmente representa su segunda generación.

“ Estamos muy emocionados, somos la segunda generación de un sueño llamado Grupo 5, tenemos 53 años de trayectoria ”, manifestó al recibir el galardón.

El artista también recordó a su padre al dedicarle el reconocimiento y expresó su agradecimiento a los seguidores del grupo por el apoyo brindado a lo largo de los años.

“ Este premio se lo dedicamos a nuestro padre, a papito Elmer que está en el cielo. Gracias a los fans que votaron por nosotros y nos siguen. No lo puedo creer ”, agregó.

Grupo 5 participó en el homenaje a Olga Tañón

Además de recibir el premio a Mejor Artista Tropical, Grupo 5 formó parte del espectáculo principal de los Heat Latin Music Awards. La agrupación peruana participó en el homenaje a Olga Tañón, donde interpretó el tema ‘Que se vaya’.

Asimismo, sus integrantes tuvieron a su cargo la presentación de una de las categorías musicales de la ceremonia, con lo que sumaron otra participación destacada en esta edición de los premios.