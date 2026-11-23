El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, informó que se han registrado alrededor de nueve réplicas tras el sismo de magnitud 6.7 que sacudió la región Junín el viernes después de las 7:00 p. m. Precisó que dos de estos movimientos alcanzaron magnitudes cercanas a 5 entre el sábado y domingo.

Según explicó, el sismo principal tuvo su epicentro debajo de Junín y se originó a una profundidad aproximada de entre 129 y 140 kilómetros, debido a la deformación interna de la placa de Nazca que se introduce debajo del continente.

Tavera explicó que la profundidad del movimiento telúrico contribuyó a reducir el nivel de sacudimiento en la superficie, debido a que las ondas sísmicas pierden intensidad durante su propagación.

Asimismo, señaló que el Perú tiene tres fuentes principales de actividad sísmica: la fricción entre las placas de Nazca y Sudamericana frente a la costa, la deformación interna de la placa de Nazca bajo el continente y las fallas tectónicas.

Sobre la posibilidad de que ocurra un sismo de mayor magnitud, indicó que no es posible predecir el comportamiento de la naturaleza y reiteró la importancia de mantener medidas de prevención.

Finalmente, el titular del IGP exhortó a las familias a revisar las condiciones estructurales de sus viviendas y realizar simulacros para estar preparadas ante una emergencia.

Recomendó dedicar al menos 10 minutos durante los fines de semana a practicar las rutas de evacuación y las medidas de seguridad en el hogar. “Tenemos que estar preparados siempre”, enfatizó, al recordar que la prevención es una responsabilidad compartida.

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