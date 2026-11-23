Los restos de José Luis Paitán Coyllahua, de 42 años, fueron trasladados al distrito de Pueblo Libre, en Lima, donde sus familiares y amigos le darán el último adiós, luego de que culminaran las diligencias de necropsia de ley.

El conductor perdió la vida la noche del 20 de noviembre, después de resultar gravemente herido por la caída de rocas provocada por el sismo de magnitud 6.7 que sacudió la región Junín.

De acuerdo con las primeras diligencias, Paitán Coyllahua manejaba el vehículo pesado de color blanco, con placa D7U-818, con dirección a Lima. Cuando transitaba por el sector de Río Blanco, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo, fue alcanzado por piedras que se desprendieron de un cerro a consecuencia del movimiento telúrico.

El impacto le ocasionó lesiones graves en el brazo, tórax y una pierna. Sus compañeros lo auxiliaron y lo trasladaron inicialmente al centro de salud de Ambo; sin embargo, debido a su estado, fue evacuado hacia el Hospital Regional Hermilio Valdizán, pero falleció durante el trayecto.

La muerte del conductor ha causado pesar entre sus familiares y allegados. Paitán Coyllahua deja en la orfandad a una niña de ocho años.

Las circunstancias del accidente se encuentran vinculadas al deslizamiento de rocas ocurrido tras el fuerte sismo, que afectó la carretera en el tramo cercano al límite entre los distritos de San Rafael y Ambo.