Un oleaje de fuerte intensidad golpeó el balneario de Zorritos, en la región Tumbes, durante el domingo 22 de noviembre, afectando hoteles, restaurantes y viviendas ubicadas cerca de la playa. La fuerza del mar provocó el ingreso de agua a zonas donde funcionan establecimientos turísticos y puso en riesgo la infraestructura construida frente al litoral.
Pese a los esfuerzos de empresarios y trabajadores para proteger sus negocios, las olas superaron algunas barreras de protección y alcanzaron espacios próximos a los inmuebles. Las zonas de Zorritos y Los Pinos figuran entre las más afectadas por el fenómeno.
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Fuerte oleaje en Zorritos amenaza hoteles, restaurantes y viviendas
Según informó la agencia Andina, el movimiento del mar se registró a lo largo del litoral de Tumbes, aunque sus efectos fueron más notorios en Zorritos, donde existen hoteles, restaurantes y viviendas construidos a menos de 50 metros de la orilla.
La fuerza de las olas generó preocupación entre los propietarios de los establecimientos, quienes intentaron evitar que el agua ingresara a sus instalaciones y ocasionara mayores daños.
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Según los testimonios recogidos en la zona, algunas estructuras turísticas protegidas con enrocados también quedaron expuestas al impacto del oleaje.
La erosión costera viene reduciendo la franja de playa y aumentando la exposición de la infraestructura turística al impacto de los oleajes. Esta situación preocupa a los empresarios dedicados al hospedaje y la gastronomía.
Marina de Guerra advierte oleajes anómalos hasta el 27 de noviembre
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú mantiene vigente el Aviso Especial de Oleaje N.° 050-2026, correspondiente al periodo comprendido entre el domingo 22 y el viernes 27 de noviembre.
Para el litoral norte, que incluye Tumbes, la institución prevé oleajes procedentes del noroeste y oeste, con variaciones de intensidad durante los próximos días.
Según el pronóstico oficial, el oleaje en el norte volvería a incrementarse a moderado desde la tarde del lunes 23 y disminuiría a ligero durante la tarde del martes 24 de noviembre.
Las autoridades marítimas recomiendan adoptar medidas preventivas, evitar actividades recreativas en zonas expuestas y respetar las restricciones que puedan establecer las capitanías de puerto.
COER Tumbes reporta daños en viviendas y negocios del litoral
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tumbes reportó afectaciones en viviendas, locales públicos y medios de vida vinculados con el comercio, el turismo y la pesca.
Entre los sectores comprendidos en el reporte figuran Zorritos, Puerto Zorritos, Acapulco, Caleta Grau y Nueva Esperanza, además de otros puntos del distrito.
La situación mantiene en alerta a los residentes y empresarios de las zonas costeras, ante la posibilidad de nuevos impactos del oleaje sobre viviendas, negocios e infraestructura turística durante la vigencia del aviso marítimo.