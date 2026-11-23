Un oleaje de fuerte intensidad golpeó el balneario de Zorritos, en la región Tumbes, durante el domingo 22 de noviembre, afectando hoteles, restaurantes y viviendas ubicadas cerca de la playa. La fuerza del mar provocó el ingreso de agua a zonas donde funcionan establecimientos turísticos y puso en riesgo la infraestructura construida frente al litoral.

Pese a los esfuerzos de empresarios y trabajadores para proteger sus negocios, las olas superaron algunas barreras de protección y alcanzaron espacios próximos a los inmuebles. Las zonas de Zorritos y Los Pinos figuran entre las más afectadas por el fenómeno.

Fuerte oleaje en Zorritos amenaza hoteles, restaurantes y viviendas

Según informó la agencia Andina, el movimiento del mar se registró a lo largo del litoral de Tumbes, aunque sus efectos fueron más notorios en Zorritos, donde existen hoteles, restaurantes y viviendas construidos a menos de 50 metros de la orilla.

La fuerza de las olas generó preocupación entre los propietarios de los establecimientos, quienes intentaron evitar que el agua ingresara a sus instalaciones y ocasionara mayores daños.

Según los testimonios recogidos en la zona, algunas estructuras turísticas protegidas con enrocados también quedaron expuestas al impacto del oleaje.

La erosión costera viene reduciendo la franja de playa y aumentando la exposición de la infraestructura turística al impacto de los oleajes. Esta situación preocupa a los empresarios dedicados al hospedaje y la gastronomía.

Marina de Guerra advierte oleajes anómalos hasta el 27 de noviembre

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú mantiene vigente el Aviso Especial de Oleaje N.° 050-2026, correspondiente al periodo comprendido entre el domingo 22 y el viernes 27 de noviembre.

Para el litoral norte, que incluye Tumbes, la institución prevé oleajes procedentes del noroeste y oeste, con variaciones de intensidad durante los próximos días.

Según el pronóstico oficial, el oleaje en el norte volvería a incrementarse a moderado desde la tarde del lunes 23 y disminuiría a ligero durante la tarde del martes 24 de noviembre.

Las autoridades marítimas recomiendan adoptar medidas preventivas, evitar actividades recreativas en zonas expuestas y respetar las restricciones que puedan establecer las capitanías de puerto.

COER Tumbes reporta daños en viviendas y negocios del litoral

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tumbes reportó afectaciones en viviendas, locales públicos y medios de vida vinculados con el comercio, el turismo y la pesca.

Entre los sectores comprendidos en el reporte figuran Zorritos, Puerto Zorritos, Acapulco, Caleta Grau y Nueva Esperanza, además de otros puntos del distrito.

La situación mantiene en alerta a los residentes y empresarios de las zonas costeras, ante la posibilidad de nuevos impactos del oleaje sobre viviendas, negocios e infraestructura turística durante la vigencia del aviso marítimo.