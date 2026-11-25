El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, dispuso que la Gerencia de Asesoría Legal elabore un proyecto de ordenanza municipal que unifique el criterio jurídico para prohibir que las municipalidades de los centros poblados emitan licencias, permisos o autorizaciones destinadas a la realización de espectáculos públicos no deportivos.

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Durante la sexta sesión ordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), se expuso un informe técnico sobre el otorgamiento de este tipo de permisos en los 14 centros poblados de la provincia de Trujillo, evidenciándose criterios distintos y prácticas dispares entre cada jurisdicción.

De acuerdo con los reportes recopilados ante el comité, algunas administraciones de centros poblados sostienen contar con dicha facultad amparándose en la Ordenanza Municipal N° 009-2013 de la MPT, mientras que otras informaron que carecen de esa competencia y, por tanto, no otorgan ese tipo de autorizaciones.

Al respecto, el burgomaestre explicó que la finalidad del Coprosec es impedir que los centros poblados sigan emitiendo permisos para bailes o espectáculos públicos no deportivos -en muchos casos asociados al expendio de alcohol y problemas-, eventos que suelen desarrollarse ocupando e incluso cerrando vías públicas, con los consiguientes riesgos para el orden, la transitabilidad y la seguridad vecinal.

La provincia de Trujillo cuenta con 14 centros poblados: Barraza, Bello Horizonte, Curva de Sun, El Milagro, El Trópico, Huanchaquito, Las Delicias, Menocucho, Miramar, Santo Domingo, Shirán, Valle Sol, Víctor Raúl y Villa del Mar.