El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno no detendrá el desarrollo de la inteligencia artificial y sostuvo que el país mantiene una ventaja frente a China en esta tecnología. Sus declaraciones se producen antes de una reunión con el presidente chino Xi Jinping, en la que ambos abordarán distintos asuntos, entre ellos la IA.

Trump sostuvo que Estados Unidos debe conservar su posición en la competencia tecnológica y planteó que la inteligencia artificial tendrá un impacto mayor que otros avances recientes. En un mensaje publicado en Truth Social, destacó que su Gobierno continuará promoviendo su desarrollo.

“Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición! No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que Internet mismo”.

El mandatario también señaló que las autoridades podrán intervenir si resulta necesario establecer límites, aunque descartó utilizar la regulación para detener el crecimiento del sector. En ese sentido, mencionó al Departamento de Justicia y a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.

“Seremos prudentes —para eso tenemos el Departamento de Justicia y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, que pondrán límites si es necesario—, pero yo solo fomentaré la IA”, expresó.

Cuestiona advertencias sobre los riesgos

El presidente estadounidense también cuestionó a quienes advierten sobre posibles consecuencias negativas de la inteligencia artificial, entre ellas ataques de robots o escenarios de riesgo para la humanidad. Comparó esas advertencias con anteriores pronósticos sobre el calentamiento global.

“Las mismas personas que decían: ‘todos estaremos muertos en doce años debido al calentamiento global’ son las que ahora dicen que la IA nos va a matar, que los robots nos van a atacar y que todo es un desastre”.

Trump resumió su posición sobre la competencia tecnológica entre ambas potencias con una frase publicada en la misma plataforma. “¡quien gane la carrera de la IA, gana!”.

La inteligencia artificial también será parte de las conversaciones previstas entre Trump y Xi Jinping en Washington. En paralelo, una propuesta demócrata para impulsar legislación sobre IA permanece pendiente en la Cámara de Representantes hasta después de las elecciones de medio mandato de noviembre.