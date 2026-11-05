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La Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) reconoció la trayectoria académica y los aportes profesionales del jurista mexicano Edgar Corzo Sosa y de la educadora y empresaria peruana Carmen Rosa Núñez Campos, otorgándoles el grado de Doctor Honoris Causa por sus contribuciones a la educación superior, el desarrollo académico y la sociedad.

La distinción se realizó durante una significativa ceremonia académica, en la que ambas personalidades recibieron el máximo reconocimiento honorífico que concede la casa superior de estudios, en mérito a sus destacadas trayectorias en los ámbitos jurídico, educativo, empresarial y público.

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

La entrega de las distinciones estuvo a cargo del rector de la UNHEVAL, Ewer Portocarrero Merino y de la vicerrectora académica Nérida Pas

trana Díaz, quienes impusieron las respectivas medallas y otorgaron los grados honoríficos a los homenajeados.

En el caso del Dr. Edgar Corzo Sosa, jurista e investigador mexicano, se reconocieron sus importantes contribuciones al derecho constitucional, la administración de justicia y la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, la Dra. Carmen Rosa Núñez Campos, presidenta ejecutiva de la Universidad Señor de Sipán y excongresista de la República, fue distinguida por su amplia trayectoria en los sectores académico, empresarial y público, así como por sus aportes al fortalecimiento de la educación superior en el Perú.

Durante la ceremonia, ambos homenajeados compartieron reflexiones sobre sus experiencias y trayectorias profesionales, en un encuentro que reafirmó el compromiso de la UNHEVAL con la excelencia académica, la generación de conocimiento y el reconocimiento de personalidades cuya labor contribuye al desarrollo de la educación y la sociedad.

Con este reconocimiento, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán pone en relieve la importancia de fortalecer los vínculos académicos y distinguir a quienes, desde diferentes campos profesionales, realizan aportes significativos al desarrollo del país y la comunidad internacional.