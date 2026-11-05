Ignacio Buse protagonizó una de las mayores sorpresas del Masters 1000 de París 2026 al eliminar en dos sets al ruso Daniil Medvédev, uno de los cinco mejores tenistas del mundo.

El peruano ganó por doble 6-4 en la segunda ronda y consiguió, así, la victoria más importante de su trayectoria profesional.

El encuentro comenzó con ambos jugadores sosteniendo sus servicios y disputando cada punto desde el fondo de la cancha. Buse mantuvo el ritmo ante la solidez del ruso y encontró la oportunidad de quebrarle el saque en el tramo decisivo del primer parcial, que terminó llevándose por 6-4.

La reacción de Medvédev llegó en el segundo set. El ruso consiguió un quiebre para ponerse 4-2 arriba y tuvo una nueva oportunidad para ampliar la ventaja a 5-2. Sin embargo, el tenista nacional evitó que su rival se alejara en el marcador y cambió el rumbo del partido.

Buse ganó cuatro juegos consecutivos, remontó la desventaja y cerró nuevamente el parcial por 6-4. Con ese resultado aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen francés.