Corea del Norte lanzó este domingo 20 de setiembre dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, con pocas horas de diferencia entre ambos disparos. Los proyectiles fueron detectados desde la zona oriental de Wonsan, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

El primer lanzamiento ocurrió alrededor de las 15:00 horas y recorrió unos 450 kilómetros. El segundo fue registrado cerca de las 17:50 horas, mientras el Ministerio de Defensa de Japón informó que el objeto detectado habría caído posteriormente.

La nueva prueba se produjo ocho días después de otra serie de misiles disparados desde Wonsan hacia la misma zona marítima. Aquella acción ocurrió tras los ejercicios militares Freedom Edge realizados por Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow. — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) September 20, 2026





Rechazo a la desnuclearización

Los lanzamientos tuvieron lugar después de que Pyongyang rechazara una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que reclama el abandono de sus armas y programas nucleares. Corea del Norte reafirmó su condición de Estado poseedor de armas nucleares y cuestionó las exigencias internacionales.

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, también rechazó las demandas para abandonar el arsenal del país. La funcionaria calificó de “imbéciles” a quienes plantean esa exigencia.

Corea del Norte no ha retomado las negociaciones sobre su programa nuclear desde el fracaso de la segunda cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump en 2019. El país permanece sometido a sanciones de Naciones Unidas por sus actividades nucleares y de desarrollo de misiles.

En agosto, Trump afirmó que Corea del Norte poseía 57 armas nucleares, mientras que Corea del Sur estimó que su arsenal estaría entre 80 y 120. Se trata de estimaciones diferentes sobre el tamaño del arsenal norcoreano.