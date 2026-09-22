Zuliet Seminario, no solo es la flamante Miss Grand Perú 2026, también es una exitosa empresaria, deportista y modelo, que apuesta por las competencias modernas de belleza; aquellas que han superado antiguos estereotipos, al valorar hoy la inteligencia, los derechos de la mujer y la preparación académica por encima de la simple apariencia física.

“Las reinas de belleza somos mujeres con una vida real fuera de las pasarelas. Trabajamos, estudiamos, muchas somos profesionales y tenemos nuestras propias empresas. Actualmente es mucho más vistoso mostrar de qué estamos hechas y a qué nos dedicamos, dejando atrás los viejos prejuicios”, dice Seminario, quien conversó con Correo días antes de partir a Tailandia para participar de Miss Grand Internacional, gracias a la convocatoria de la Organización Miss Perú.

En los últimos años Miss Grand Internacional está alcanzando impacto y visibilidad en comparación con otros concursos tradicionalmente importantes.

Definitivamente ha ganado mucha popularidad porque tuvimos una corona con Luciana Fuster hace menos de dos años, lo cual generó mucha atención. A diferencia de Miss Mundo, que posee un formato más normativo y estricto, Miss Grand es más dinámico: a la gente le gustan los paseos, las fotos, las salidas y el show, por lo que el público se engancha mucho más con las candidatas.

A raíz de la polémica en el reciente Miss Universo con un organizador que maltrató a la candidata mexicana, ¿crees que el concurso perdió prestigio?

Sin embargo, la candidata mexicana logró la corona y eso fue admirable. A pesar de sentirse vulnerable en ese instante, no optó por quedarse callada: opinó, se defendió y puso un límite. Una mujer moderna y joven defiende sus derechos y no se deja pisotear, ni en un trabajo ni en un certamen. Me parece valioso que las niñas que ven estos concursos observen a una mujer defenderse e inspirarse en ello. Hoy no se tolera el maltrato a la mujer.

"Las reinas de belleza somos mujeres con una vida real fuera de las pasarelas. Trabajamos, estudiamos, muchas somos profesionales y tenemos nuestras propias empresas", dice Zuliet Seminario. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Hay concursos, como el Miss Universo que hoy permiten la participación de mujeres casadas, ¿lo ves como un cambio positivo?

Las reglas han ido cambiando con el tiempo, tradicionalmente, algunas organizaciones no permitían que participen mujeres casadas en el certamen porque argumentan que el reinado requiere de una mujer entregada al cien por ciento de su tiempo. Sin embargo, hay concursos con un enfoque más liberal que entienden que se debe brindar el espacio libre para que la reina mantenga su vida personal y familiar mientras cumple con sus responsabilidades.

¿Qué es lo que le quita puntos a una reina en este tipo de certámenes, una mala pasarela o una mala respuesta?

En este tipo de certámenes que tienen competencias durante varias semanas, te evalúan desde el primer día. Si, por ejemplo, bajo sin maquillaje a un evento, ya me están observando, siempre tienes que estar como una reina: con la ropa impecable, los tacos bien puestos, la banda bien puesta, maquillada y peinada, porque de eso se trata la competencia.

¿Se puede participar en el Miss Grand y luego ir al Miss Universo, o hay alguna norma que lo impida?

No. con tal de que termine mi reinado y entregue mi corona de todo el año, puedo ir al Miss Universo. Me parece que este año hay muchas candidatas que han estado en el Miss Grand y luego han ido al Miss Universo. De hecho, tenemos una candidata peruana que ya hizo eso de forma excelente.

¿Cómo asumes este reto de representarnos en Miss Grand Internacional en Tailandia?

La verdad es que estoy muy emocionada porque esto es algo que me ha tomado bastante tiempo y hoy se vuelve una realidad. Todos estos años en el mundo de la belleza me han enseñado muchísimo, y creo que lo más importante para mí es no perder la autenticidad. Representar a mi país es mi mayor orgullo.