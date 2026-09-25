De las canciones a las urnas: Luis Meza da el salto a la política en Amarilis

El caso del Liceo Naval ha reavivado en Huánuco el debate sobre las denuncias y agresiones que involucran a docentes y estudiantes. Los educadores de la región advierten que no existen mecanismos específicos para visibilizar ni registrar adecuadamente las acusaciones que ellos consideran falsas.

En este escenario, los familiares del profesor Erwin Jara exigen justicia y la restitución de su honor tras años de proceso legal. El docente, con más de 38 años de trayectoria, fue separado preventivamente de su cargo como subdirector de la Institución Educativa René Guardián Ramírez tras una denuncia en 2022.

La defensa del maestro sostiene que la investigación fiscal carece de elementos objetivos suficientes y presenta serias contradicciones en las declaraciones. A pesar de estos argumentos, el caso continúa en el ámbito judicial y la Fiscalía solicita una pena superior a los 20 años de prisión efectiva.

Más allá de esta situación particular, el magisterio regional considera urgente abrir un debate sobre los mecanismos de protección legal para los docentes. Exigen garantías para el ejercicio de sus funciones frente a procesos que, según señalan, pueden destruir la vida laboral y familiar de un educador.