Dos trabajadores de una empresa química resultaron afectados luego de que se registrara un derrame de ácido nítrico dentro de un predio ubicado en la cuadra 10 del jirón Zorritos, en el Cercado de Lima. Según el reporte de RPP, la emergencia comenzó cerca del mediodía y motivó la intervención de equipos especializados para controlar el material químico.

El comandante departamental de Lima Centro, mayor Marcos Pajuelo, informó que el incidente se produjo por la fuga del contenido de un recipiente con capacidad para 55 galones. De ese volumen, aproximadamente 40 galones de ácido nítrico terminaron derramados dentro del establecimiento.

Uno de los principales puntos de atención fue el ingreso de parte del producto al sistema de drenaje de la empresa. El material llegó a un sumidero conectado con el desagüe, por lo que se requirió determinar si alcanzó la red pública.

El jefe policial explicó que esta situación motivó la solicitud de apoyo a Sedapal para verificar las condiciones del sistema de alcantarillado. La evaluación permitirá establecer si el derrame produjo alguna afectación fuera de las instalaciones de la empresa.

¿Qué pasó con los afectados?

Los dos trabajadores afectados fueron atendidos en el lugar por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Arzobispo Loayza para recibir atención médica.

Los equipos especializados desplegados en la zona lograron controlar alrededor del 90 % del material que se había fugado. Las labores continuaron para completar la contención y reducir los riesgos asociados a la presencia de la sustancia química.