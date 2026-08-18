Los fuertes vientos registrados en las últimas horas provocaron daños en viviendas y una infraestructura religiosa de distintos puntos de la región Huancavelica, según reportes preliminares del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Las afectaciones se registraron en los distritos de San Francisco de Sangayaico, Córdova, Huayacundo Arma y Ocoyo, en la provincia de Huaytará; Yauli, en Huancavelica; y Ccochaccasa, en Angaraes.

En los primeros cinco distritos, los principales daños se concentraron en viviendas de material rústico, donde las fuertes ráfagas provocaron el desprendimiento de coberturas. La emergencia dejó población afectada y damnificada, aunque hasta el momento no se han reportado personas heridas o fallecidas.

Techo de iglesia terminó en el suelo

Una de las mayores afectaciones se registró en el centro poblado de Velasco Pucapampa, distrito de Ccochaccasa, donde los fuertes vientos levantaron y derribaron por completo el techo de una iglesia evangélica, dejando seriamente afectada la infraestructura.

La emergencia ocurre en el marco de un aviso meteorológico del SENAMHI que advertía sobre el incremento de los vientos en diferentes provincias de Huancavelica. Para estos días se habían previsto ráfagas superiores a los 35 km/h en sectores de la sierra centro y mayores velocidades en zonas de la sierra sur.

Ante las afectaciones, los responsables de Gestión del Riesgo de Desastres de los gobiernos locales vienen realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar la magnitud de los daños y las necesidades de las familias afectadas.

Mientras tanto, el COER Huancavelica mantiene el monitoreo de las zonas donde se han reportado emergencias y continúa recopilando información sobre las consecuencias de los fuertes vientos.