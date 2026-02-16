El Hospital de Apoyo Palpa ha reanudado sus campañas de intervenciones quirúrgicas y consultas con especialistas, beneficiando a decenas de pacientes que actualmente se encuentran hospitalizados y bajo seguimiento médico permanente.

Esta iniciativa busca brindar atención oportuna y priorizar especialmente a la población de bajos recursos económicos, quienes a menudo enfrentan dificultades para acceder a procedimientos médicos especializados.

Atención profesional

Las campañas se desarrollarán de manera continua todos los martes y miércoles, permitiendo que los pacientes puedan acudir al hospital para realizarse los análisis y evaluaciones médicas necesarias antes de programar cualquier intervención quirúrgica. Quienes provienen de centros de salud periféricos deben solicitar previamente su Hoja de Referencia y presentarla en el hospital para su evaluación.

El hospital ha informado que las intervenciones se realizarán bajo estrictas normas de seguridad, con profesionales altamente calificados, y abarcan tanto procedimientos ginecológicos como quirúrgicos generales. Entre ellos se incluyen cesáreas para la atención de partos, histerectomías para el tratamiento de miomas, ooforectomías para quistes y tumores de ovario, legrados uterinos, así como intervenciones de vesícula, apéndice, hernias, hemorroides y extirpación de tumores o quistes de abdomen, piel y tejido graso.

La reactivación de estas campañas representa un avance importante en el fortalecimiento de los servicios de salud en Palpa, ofreciendo a la población la oportunidad de acceder a procedimientos especializados de manera más rápida y segura.

VIDEO RECOMENDADO