El rey de España, Felipe VI, llegó la mañana de este lunes 27 de julio al Perú para asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta electa Keiko Fujimori, programada para este martes 28 de julio. El monarca fue la primera autoridad extranjera en arribar al país como parte de las actividades oficiales organizadas con motivo del cambio de gobierno.

La aeronave del Reino de España aterrizó en el Grupo Aéreo N.° 8, en la Base Aérea Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias ubicada en el Callao, donde fue recibido por el canciller Carlos Pareja para continuar con los honores protocolares correspondientes. Su visita forma parte de la delegación internacional invitada a la investidura presidencial, en la que participarán jefes de Estado y altas autoridades de distintos países.

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El rey de España llegó al Perú para participar en la toma de mando de Keiko Fujimori



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¿Quiénes más llegaron desde España?

El rey arribó a Lima acompañado por la secretaria de Estado de España, Eva Granados, y por Camilo Villarino, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Los integrantes de la delegación permanecerán en el país para cumplir con las actividades previstas en el marco de la ceremonia de transmisión de mando.

La presencia de Felipe VI mantiene una tradición diplomática de España de participar en las ceremonias de investidura presidencial de diversos países iberoamericanos. En esta ocasión, representará al Estado español durante los actos oficiales programados por el inicio del nuevo gobierno peruano.

La ceremonia de transmisión de mando se realizará este martes 28 de julio en el Congreso de la República. Durante la jornada, Keiko Fujimori jurará como presidenta para el periodo gubernamental 2026- 2031 e iniciará oficialmente sus funciones al frente del Poder Ejecutivo.

Las actividades protocolares también contemplan la participación de las delegaciones extranjeras invitadas. La presencia de los mandatarios y representantes internacionales forma parte de la agenda oficial preparada para la investidura presidencial.

Canciller Carlos Pareja dio la bienvenida al Rey de España tras arribar a suelo peruano. Captura: Canal N.

Más delegaciones llegarán durante el día

Tras el arribo del rey Felipe VI, está prevista la llegada de otras autoridades extranjeras a lo largo de este lunes. A las 10:30 de la mañana arribarán las delegaciones de Uruguay, encabezada por el presidente Yamandú Orsi, y de Bolivia, liderada por el presidente Rodrigo Paz.

Más adelante, a las 10:52 de la mañana, llegará la delegación de Panamá junto al presidente José Raúl Mulino. Durante la tarde y la noche también está programado el arribo de los presidentes de Paraguay, Ecuador, Chile y Argentina, quienes participarán en las actividades oficiales por la toma de mando de Keiko Fujimori.