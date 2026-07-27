El próximo ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó este lunes que su gestión mantendrá como prioridad la estabilidad fiscal del país y la sostenibilidad de las cuentas públicas. El economista señaló que se revisarán algunas normas aprobadas en años anteriores que podrían generar presión sobre los recursos del Estado.

Durante la presentación del gabinete de Keiko Fujimori, Cuba sostuvo que el Perú cuenta con una posición económica sólida debido a su bajo nivel de deuda y que ese escenario debe preservarse. En esa línea, indicó que el riesgo país y las condiciones de financiamiento para empresas y ciudadanos dependen de la fortaleza fiscal.

“Perú es un país muy solvente, es uno de los países con menos deuda del planeta y eso lo vamos a mantener”, expresó el próximo titular del MEF.

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Elmer Cuba, próximo ministro de Economía: Han habido algunas normas en el pasado que pueden afectar la caja fiscal, vamos a evaluar cada una de ellas



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Revisión de normas y mayor recaudación

El futuro ministro explicó que algunas medidas aprobadas previamente serán evaluadas para determinar su impacto en las finanzas públicas. Añadió que, de ser necesario, se plantearán modificaciones para evitar que afecten la capacidad del Estado de cumplir sus obligaciones.

Cuba indicó que una de las prioridades de su gestión será incrementar los ingresos públicos mediante una mejora de la recaudación tributaria. Según señaló, esto permitirá contar con mayores recursos para financiar inversión pública y fortalecer los servicios que brinda el Estado.

“Dentro de ese marco fiscal de estabilidad vamos a ampliar la recaudación, compartiendo la elevación tributaria para poder tener más recursos para la inversión pública a lo largo de todo el Perú y mejorar los servicios públicos”, manifestó.

Cuba sostuvo que la agenda económica estará enfocada en mejorar la productividad, impulsar la generación de empleo y reducir las diferencias sociales que persisten en el país. Además, señaló que estos objetivos deberán alcanzarse respetando los límites fiscales.

“La obsesión de este ministerio va a ser mejorar la productividad de la economía, generar nuevos empleos y sobre todo promover la cohesión social”, afirmó.

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Salario mínimo seguirá en evaluación

Consultado sobre un eventual incremento de la remuneración mínima vital, una de las promesas planteadas durante la campaña electoral, Cuba indicó que el tema continuará bajo evaluación. El economista señaló que el objetivo será recuperar los salarios reales durante el próximo quinquenio.

“El mínimo también es parte importante de ese diagnóstico y siempre está en evaluación. No quiero hacer ningún anuncio, lo vamos a ajustar un día más”, respondió.

Cuba asumirá la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno de Keiko Fujimori, con el encargo de mantener la estabilidad económica y plantear medidas orientadas al crecimiento y la inversión.

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