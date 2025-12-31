Como parte de sus acciones preventivas permanentes, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito llevó a cabo labores de control y vigilancia antes y durante el examen de admisión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (UNICA), desarrollado el domingo 28 de diciembre, con la finalidad de prevenir delitos.

Postulantes intervenidos

Durante la jornada del examen, el fiscal provincial Pedro Eloy del Carpio Soto identificó a dos postulantes que portaban dispositivos electrónicos no autorizados. Las personas intervenidas postulaban a las carreras de Medicina y Derecho, respectivamente. Ante esta situación, se procedió conforme a ley, poniéndolas a disposición de la Policía Nacional del Perú y del área de Seguridad del Estado, para luego derivar el caso a la Fiscalía Penal correspondiente para las diligencias de ley.

Asimismo, en días previos al proceso de admisión, la Fiscalía realizó una acción preventiva en el parque de la Urbanización San José, lugar donde funciona la Comisión Ejecutiva Central de Admisión de la UNICA y donde acuden postulantes y padres de familia para realizar trámites de inscripción.

En dicha intervención, algunos postulantes manifestaron haber recibido mensajes en sus teléfonos celulares que ofrecían “asegurar una vacante” a cambio de dinero.

En ese contexto, el Ministerio Público exhortó a los postulantes y a sus familiares a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la UNICA y a no dejarse sorprender por mensajes, llamadas o comunicaciones de procedencia desconocida que ofrezcan beneficios o facilidades al margen de la ley.

