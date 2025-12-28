La Comisión Ejecutiva Central de Admisión (CECA) informó que los postulantes al Examen de Admisión 2025-II de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga deberán consultar obligatoriamente la puerta de ingreso asignada a la Ciudad Universitaria, a fin de evitar retrasos o inconvenientes el día de la evaluación, programada para hoy domingo 28 de diciembre.

Proceso de admisión

El acceso al campus universitario se realizará desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m., horario que será estricto. Para este proceso se han habilitado dos puertas de ingreso: la puerta principal de la Ciudad Universitaria y la puerta ubicada frente al colegio José Toribio Polo, ambas situadas en la avenida Los Maestros, a la altura del kilómetro 300.5 de la carretera Panamericana Sur.

Cada postulante tiene asignado un acceso específico, el cual debe ser verificado previamente a través del portal web oficial de la CECA. Las autoridades señalaron que no se permitirá el ingreso por una puerta distinta a la asignada ni fuera del horario establecido.

En total, 4,641 postulantes rendirán la evaluación, en la que se ofertan 2,225 vacantes para cerca de 40 carreras profesionales. De estas, 1,741 corresponden a la modalidad ordinaria, mientras que 479 están destinadas a la modalidad extraordinaria, dirigida a primeros puestos de instituciones educativas, deportistas calificados, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y titulados.

Los aspirantes provienen tanto de la región Ica como de otras zonas del país, entre ellas Lima, Ayacucho y Huancavelica, además de provincias cercanas como Chincha, Pisco, Nasca y Palpa. Las carreras con mayor demanda incluyen Medicina Humana, Enfermería, Derecho, Ingeniería Civil y Administración.

Asimismo, se informó que se aplicarán estrictas medidas de seguridad, como la instalación de arcos detectores de metales y el control biométrico al ingreso. Los postulantes deberán portar su Documento Nacional de Identidad (DNI), constancia de inscripción, lápiz 2B, borrador y tajador. Está prohibido el ingreso con mochilas, celulares, calculadoras u otros dispositivos electrónicos.

VIDEO RECOMENDADO