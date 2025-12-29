Una intensa jornada se vivió hoy domingo 28 de diciembre en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), donde 4,641 postulantes participaron en el examen de admisión con la expectativa de acceder a una de las 2,225 vacantes ofrecidas para el próximo año académico.

Del total de vacantes disponibles, 1,741 correspondieron a la modalidad ordinaria, mientras que 479 fueron asignadas a la modalidad extraordinaria, destinada a primeros puestos, deportistas calificados, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y profesionales titulados.

La convocatoria atrajo a postulantes procedentes no solo de la región Ica, sino también de Lima, Ayacucho y Huancavelica, además de las provincias de Chincha, Pisco, Nasca y Palpa, lo que evidenció el alcance regional del proceso.

Las carreras con mayor nivel de competencia volvieron a concentrarse en Medicina Humana, Enfermería, Derecho, Ingeniería Civil y Administración, áreas que congregaron la mayor cantidad de aspirantes durante la jornada.

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga publicó los resultados con la lista de ingresantes:

