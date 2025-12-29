en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), donde 4,641 postulantes participaron en el examen de admisión con la expectativa de acceder a

Resultados oficiales

Del total de vacantes disponibles, 1,741 correspondieron a la modalidad ordinaria, mientras que 479 fueron asignadas a la modalidad extraordinaria, destinada a primeros puestos, deportistas calificados, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y profesionales titulados.

La convocatoria atrajo a postulantes procedentes no solo de la región Ica, sino también de Lima, Ayacucho y Huancavelica, además de las provincias de Chincha, Pisco, Nasca y Palpa, lo que evidenció el alcance regional del proceso.

Las carreras con mayor nivel de competencia volvieron a concentrarse en Medicina Humana, Enfermería, Derecho, Ingeniería Civil y Administración, áreas que congregaron la mayor cantidad de aspirantes durante la jornada.

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga publicó los resultados con la lista de ingresantes:

#Admisión2025II | La Universidad Nacional San Luis Gonzaga saluda y felicita a los ingresantes del Examen de Admisión 2025-II por alcanzar una vacante.

Ver los resultados aquí https://bit.ly/48V596g

