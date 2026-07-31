Un aparatoso accidente de tránsito se registró la madrugada de este jueves 30 de julio en el sector Santa Cruz de Villacurí, distrito de Salas, provincia de Ica, luego de que una miniván de transporte de pasajeros se despistara y terminara volcada a un lado de la carretera.

Brutal siniestro

El hecho ocurrió alrededor de las 5:08 de la mañana, a la altura del kilómetro 271 de la carretera Panamericana Sur, cerca de la empresa 2M. La unidad cubría la ruta Barrio Chino–Ica cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control y salió de la vía.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo dio varias vueltas de campana antes de quedar con severos destrozos a un costado de la autopista, evidenciando la magnitud del impacto.

A pesar de la violencia del accidente, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales. Los pasajeros que resultaron heridos fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados al Puesto de Salud de Salas Guadalupe, donde recibieron atención médica.

El accidente generó preocupación entre los conductores que transitaban por la Panamericana Sur durante las primeras horas del día, mientras se realizaban las labores de atención a los heridos y el retiro del vehículo siniestrado.

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