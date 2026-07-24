Jugando un partido a todo tren, el cuadro de Alianza Atlético venció por 3-1 a su similar de Los Chankas, en el partido jugado por la segunda fecha del Torneo Clausura, en el Estadio Campeones del 36 dirigido por el árbitro Sebastián Lozano.

Lo goles fueron convertidos por Jorge Del Castillo Erick Perleche y Guillermo Larios, mientras que por la visita anotó Jarlin Quinteros.

Con este triunfo los “Churres” escalan a la séptima posición de la tabla del Clausura con sus primeros 3 puntos, mientras en la tabla acumulada se coloca en el casillero 8vo. con 24 puntos y en zona de clasificación a un torneo internacional.

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EL JUEGO

Los dirigidos por el técnico Federico Urciuoli salió arrasar desde el inicio del cotejo, aunque en algunos pasajes no tuvo la claridad para golpear el arco defendido por Hairo Camacho.

Fue recién a los 15 minutos cuando Jorge del Castillo aprovechó un buen centro de tiro libre para sacar un cabezazo y poner arriba en el marcador a los sullaneros, que con este marcador se fueron a los vestuarios.

Para la etapa final el “Vendaval del Norte” salió con más fuerza y apenas a dos minutos de reiniciado el segundo tiempo Erick Perleche anota el segundo al aprovechar un rebote del portero para definir en el área chica con buena definición.

El dominio era local y Alianza Atlético a través de Guillermo Larios apareció para poner el 3-0 de la tarde y dejar sin opción a Los Chankas, que de tanto batallar encontró el descuento por intermedio de Jarlin Quintero, cuando corrían los 80 minutos.

Pero se complicó con la expulsión de Kelvin Sánchez que vio la tarjeta roja por una agresión y prácticamente sentenció el partido.