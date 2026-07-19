Suerte diferentes para los clubes piuranos de la Liga 1 en el inicio del Torneo Clausura. Mientras Atlético Grau ganó de local al UTC de Cajamarca, los “Churres” sucumbieron por 4-1 ante Cusco FC. jugando de visita.

Steven Rivadeneyra, arquero de Alianza Atlético, lamentó la dura derrota ante Cusco FC y señaló que ya deben pensar en el siguiente partido.

“Cusco es una plaza difícil, nos tocó perder, pero hay que levantarnos y en la próxima fecha ante Los Chankas, hay que hacer mejor las cosas, para revertir este mal momento. Ya el profe hará los cambios necesarios” , dijo el golero.

Los cusqueños jugando en su estadio aplicó una goleada de 4-1 a Alianza Sullana, que en la próxima fecha, los dirigidos por Federico Urciuoli jugarán ante Los Chankas en el Estadio Campeones del 36.

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LOS ALBOS

Mientras tanto los albos, hicieron respetar la casa y a base de pundonor y garra derrotó al UTC de Cajamarca por 3-1, con goles de Rafael Guarderas, Mauro Da Luz y Adrián Fernández, iniciando de la mejor manera su participación en el Torneo Clausura.

Uno de los mejores exponentes Luis “Chin” Benites luego del partido señaló, “Quiero agradecer a Dios porque permitió que terminemos el partido sin ninguna lesión. Estoy muy contento de iniciar el Clausura con un triunfo en mi tierra y de poder devolverle el cariño a la gente de La Matanza, aporté mi granito de arena y me entregué por completo dentro de la cancha ”, afirmó.

En la próxima fecha Atlético Grau de la mano del técnico Gerardo Ameli, jugará de visita ante Sport Huancayo, el sábado 25 de julio, desde la 1:00 p.m. y espera traerse un buen resultado.