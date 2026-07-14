Luego de la paralización del Torneo Nacional por el desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol, se reinicia con nueve partidos por el Torneo Clausura, está vez con algunas modificaciones en las reglas de juego.

El equipo de Alianza Atlético continúa con las trabajos en la Villa Deportiva, disputando encuentros de preparación frente a la categoría Sub 18, con la mirada puesta en el inicio del Torneo Clausura donde enfrentarán a Cusco FC en el estadio Garcilaso de la Vega, este sábado 18, a las 6:30 p.m.

Uno de los más entusiastas es Valentín Robaldo, autor de dos de los goles con que ganaron los “Churres” ante Pirata FC, por la Copa Caliente de la Liga donde han clasificado a la etapa cuartos de final.

“Estamos mentalizados en seguir con los triunfos y ante Cusco iremos por los tres puntos, no bajaremos la guardia y queremos darle otra alegría a nuestros hinchas” , dijo.

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LOS ALBOS

Por su parte, Atlético Grau recibirá en su terruño al UTC de Cajamarca, prevista para este sábado 18, a partir de las 3:30 p.m., en el Estadio Municipal de La Matanza.

Los dirigidos por el técnico Gerardo Ameli, están con la moral alta luego de eliminar a Carlos A. Manucci en la tanda de penales por la Copa Caliente y el próximo mes enfrentará a Sport Boys por los cuartos de final.

Para este cotejo, enviará a la cancha a su mejor vidriera con el ánimo de agenciarse de los tres primeros puntos y alzar vuelo para salir de los puestos de abajo.

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REGLAS DE JUEGO

La Liga de Fútbol profesional dio a conocer los cambios en las reglas de juego de la Liga 1, que deben tenerse en cuenta desde este fin de semana.

Los jugadores tendrán un máximo de 10 segundos para ser sustituidos, salvo por lesión o seguridad. Además, si un jugador es atendido dentro del campo de juego, tendrá que salir y esperar 60 segundos para reingresar.

También habrá máximo 5 segundos para realizar saque de banda, y además el VAR podrá corregir segundas tarjetas amarillas, errores de identidad y saques de esquinas mal concedidos.

Finalmente, se amonestará con tarjeta roja al jugador que se tape la boca para insultar o confrontar a un rival.