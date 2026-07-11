Un partido jugado a todo dar entre entre los conjuntos de Alianza Atlético con Pirata FC. por los octavos de la Copa Caliente de la Liga, terminó con el triunfo de los sullaneros por 3-2 con goles anotados por Valentín Robaldo (doblete) y Jimmy Pérez.

Con este triunfo el cuadro que dirige el técnico Federico Urciuoli, se mete entre los 8 mejores equipos de este torneo nacional, donde participaron los 18 equipos de la Liga 1 y los 16 de la Liga 2 y jugará los cuartos de final ante su rival que saldrá del cotejo entre UTC y ADA Jaén.

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PRIMER TIEMPO

Un partido electrizante con jugadas de ida y vuelta se dio desde el inicio del cotejo en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, y sería Jimmy Pérez quien rompería la igualdad apenas a los 5 minutos con un tanto dentro del área, tras un pivoteo, para quedar para la pierna izquierda y anotar el primero del encuentro.

El equipo bucanero, no bajaría los brazos y comenzó a reponerse del traspiés y con gol de Kevin Lugo a los 20 minutos de un fuerte remate de fuera del área, consiguió la paridad, con los que se fueron al descanso.

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EL TRIUNFO

De regreso a la cancha, los “Churres” se acomodaron mejor, debido a que el comando técnico no perdió tiempo y movió su banco en la zona ofensiva.

A los 69 minutos, en un intento por despejar el balón, la defensa de Pirata cedió una jugada de peligro dentro del área que fue aprovechada por el argentino Valentín Robaldo quien puso el 2-1 de la tarde.

Posteriormente a los 78 minutos el conjunto aliancista consiguió el tercero, otra vez por obra de Robaldo quien aprovechó un córner al área donde tras un pivoteo venció al portero.

Un minutos después carillo descontó el 3-2 final tras pase de Flavio Fernández, pero no fue suficiente y quedaron eliminados.