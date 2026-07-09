En el inició de los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga, el equipo de Atlético Grau enfrentó a su similar de Carlos A. Manucci, ganando el partido en la tanda de penales 8-7, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El partido se jugó en el Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo de la Matanza que tuvo un primer tiempo parejo donde se anotaron los goles.

Un autogol del defensa trujillano ante centro de Adrían Fernández le dio la ventaja a los locales, mientras por la visita anotó Muñoz.

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LOS PENALES

El segundo tiempo fue muy apático que no se hicieron nada, yéndose al tiro de los penales donde Atlético Grau ganó por 8-7 y clasificó a los cuartos de final del torneo.

Anotaron por Grau: Alvarez, Y.Ruidíaz, R.Tapia, Guarderas, Alfaro, De la Cruz, Tapia y Adrían de la Cruz, fallando el Pablo Lavandeira, que debutó con la camiseta alba.

Para Manucci anotaron: Aparicio, Aguirre, Muñoz, Díaz, Caballero y Solar, fallando en los tiros Ríos y Álvarez.